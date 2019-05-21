Итальянский топ-клуб приблизился к подписанию Малиновского

Руководство "Наполи" обращалось к "Генку" по поводу Руслана Малиновского, которого бельгийский клуб намерен продать.

Об этом сообщает итальянское издание Calcio Napoli 24.

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Представители "Наполи" несколько раз посещали матчи "Генка" в целях просмотра Малиновского. Они положительно оценили в своих отчетах игру украинца. Также они устанавливали контакты с окружением украинского футболиста.

Неаполитанцы уже интересовались ценой на украинского хавбека, который провел хороший сезон и помог команде выиграть чемпионский титул.

В свою очередь "Генк", несмотря на чемпионство, летом планирует заработать на продаже 3-4 основных игроков, включая Малиновского.

Руслан Малиновский в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче.

Ранее Спорт 24 писал, что "Генк" уже ведет переговоры с российским "Спартаком" по поводу перехода хавбека.

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