Итальянский топ-клуб приблизился к подписанию Малиновского
Руководство "Наполи" обращалось к "Генку" по поводу Руслана Малиновского, которого бельгийский клуб намерен продать.
Об этом сообщает итальянское издание Calcio Napoli 24.
Читайте также: Российский "Спартак" продолжает борьбу за украинца Малиновского
Представители "Наполи" несколько раз посещали матчи "Генка" в целях просмотра Малиновского. Они положительно оценили в своих отчетах игру украинца. Также они устанавливали контакты с окружением украинского футболиста.
Неаполитанцы уже интересовались ценой на украинского хавбека, который провел хороший сезон и помог команде выиграть чемпионский титул.
В свою очередь "Генк", несмотря на чемпионство, летом планирует заработать на продаже 3-4 основных игроков, включая Малиновского.
Руслан Малиновский в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче.
Ранее Спорт 24 писал, что "Генк" уже ведет переговоры с российским "Спартаком" по поводу перехода хавбека.