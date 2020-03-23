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Итальянский топ-клуб заинтересовалась игроком сборной Украины

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Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский оказался в шорт-листе "Фиорентины" на позицию атакующего полузащитника.

Однако, вариант с приобретением украинца не является приоритетным для руководства клуба, которое в первую очередь попытается приобрести на эту позицию Лукаса Пакета из "Милана".

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Кроме Малиновского и Пакеты в сферу интересов "фиалок" также входит Родриго де Пауль с "Удинезе".

  • Руслан Малиновский выступает в Италии с прошлого лета, когда перебрался в "Аталанту" из бельгийского "Генка".
  • В нынешнем сезоне во всех турнирах за "бергамаски" украинец отыграл 31 матч (5 голов и 3 асиста).
  • В данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Фиорентина" находится на 13 месте, "Аталанта" занимает четвертую строчку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Трансферы ФК Аталанта Руслан Малиновский Футбол
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