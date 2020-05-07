Итальянский врач работает с фамилией Шевченко на халате: фото

В Италии врачи, борющиеся с пандемией COVID-19, запустили флешмоб: медики пишут на халатах фамилии футболистов. Итальянский врач Сильвия Рамбалдини присоединилась к флешмобу и написала на своем халате фамилию Андрея Шевченко.

Женщина опубликовала фото в инстаграме и назвала Шевченко феноменом, сообщает 24 канал.

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"Хоть он и не бразилец, но какое это имеет значение, феномен – Шева", – написала Рамбалдини в инстаграме.

Что известно о карьере Шевченко в Италии?Как футболист Шевченко стал легендой "Милана". За итальянский клуб Шевченко сыграл 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 ассистов. Итальянские СМИ предполагают, что в будущем Шевченко возглавит "Милан".

От начала эпидемии коронавируса в Италии всего зафиксированы 214 457 случаев. По числу больных в мире Италия занимает третье место, в Европе – второе после Испании.

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