Итоги биатлонного сезона: историческое серебро Украины и драматическая развязка в Контиолахти

14 марта официально завершился биатлонный сезон 2019/2020. Из-за пандемии коронавируса последний, 9-й этап в Норвегии, был отменен. Зато в Контиолахти не состоялось две эстафеты. Завершение сезона при форс-мажорных обстоятельствах повлияло на финальное распределение мест.

Результаты сезона

Для новичков биатлона следует отметить, что биатлонисты соревнуются за большой Хрустальный глобус (БКГ), который получает лучший биатлонист и биатлонистка сезона.

Еще четыре награды, малые Хрустальные глобусы (МХГ), получают в зачете таких дисциплин: спринт, индивидуальная гонка, гонка-преследование, масс-старт.

Для сборных команд ведется Кубок наций, к которому зачисляются полученные очки каждого биатлониста.

К теме Кубок мира по биатлону: Украина проиграла борьбу России, Бё и Вирер стали победителями сезона

Большой Хрустальный глобус:

Иоганнес Бё (Норвегия)

Доротея Вирер (Италия)

Малые Хрустальные глобусы

Мужчины

Индивидуальная гонка – Мартен Фуркад (Франция)

Спринт – Мартен Фуркад (Франция)

Гонка-преследование – Эмильен Жаклен (Франция)

Масс-старт – Иоганнес Бё (Норвегия)

Женщины

Индивидуальная гонка – Ханна Эберг (Швеция)

Спринт – Дениз Херрманн (Германия)

Гонка-преследование – Тириль Экхофф (Норвегия)

Масс-старт – Доротея Вирер (Италия)

Зачет Кубка наций

Мужчины

1. Норвегия – 8192

2. Франция – 7885

3. Германия – 7211

...

7. Украина – 5822

Женщины

1. Норвегия – 7865

2. Германия – 7202

3. Франция – 7058

...

6. Украина – 6471

Если предыдущий сезон был бенефисом Иоганнеса Бё и не было ни намека на интригу, то в этот раз все было наоборот.

За появление интриги стоит благодарить самого Бё, а правильнее – его новорожденного сына. За первые три этапа норвежец получил 5 побед и с этим поехал домой из-за рождения ребенка.

Бё пропустил два немецких этапа в Оберхофе и Рупольдинге. Этим воспользовался француз Мартен Фуркад, который выиграл все гонки в Германии и возглавил общий зачет.

После своего возвращения Бё выиграл 4 гонки. Это позволило Иоганнесу максимально сократить отставание от Фуркада.

До конца сезона оставались два этапа, на которых и был бы разыгран БХГ. За два этапа Иоганнес легко бы обошел Фуркада.

Но в ситуацию вмешался коронавирус. Этап в Норвегии отменили и Бё оказался в затруднительном положении.

За две гонки норвежцу нужно было опередить Фуркада и для Бё крайне важным было победить хотя бы в одной гонке.

К счастью для молодого норвежца, все звезды сложились так, что он выиграл БХГ. В общем зачете Бё и Фуркада разделили всего 2 очка. В последней гонке Иоганнес финишировал на нужной 4-й строчке, заставив поволноваться фанатов.

Коронавирус спутал карты Украины

Женская сборная Украины вела борьбу за попадание в топ-5 Кубка наций. Почему это важно? Чем выше позиция сборной, тем больше представителей могут выступить в индивидуальной гонке и спринте.

В частности, первые 5 сборных Кубка наций могут выставить на эти гонки по 6 представителей команды, занявшие с 6 до 10 ступени – 5 спортсменов. С 11 до 15-й позиции – всего четыре.

Сборная Украины перед этапом в Финляндии проигрывала России более 100 очков. Математические шансы отыграть отставание в 2 этапа были. Россия не поражала результатам в сезоне, а некоторые украинки в феврале-марте начали выходить на пик.

Но отмена этапа в Норвегии и двух эстафет в Финляндии окончательно положила крест на шансах Украины.

Впрочем, можно сказать, что Украина проиграла борьбу России еще в Поклюке (Словения) в смешанной эстафете.



Елена Пидгрушная / Фото EPA

Украинская команда, которая шла в топ-10, была дисквалифицирована и потеряла 220 очков – 110 для мужчин и столько же для женщин. В итоге в Кубке наций украинки проиграли россиянкам 108 очков. Разве не обидно?

Елена Пидгрушная, проведя отличный последний этап, нарушила правила безопасности на огневом рубеже.

Украинке нужно было изменить место для стрельбы, поскольку словенская биатлонистка Леи Айнфальт перепутала коврик.

Пидгрушная, меняя место для стрельбы, не надела винтовку, поэтому была дисквалифицирована. Как следствие, Украина потеряла важные очки, которые могли помочь навязать борьбу в конце сезона.

Новая борьба в женском зачете

Перед сезоном казалось, что основная борьба развернется между итальянками Доротеей Вирер и Лизой Виттоцци. Однако Лиза провела провальный сезон, получив только одно индивидуальное серебро.

И вызов Вирер неожиданно бросила Тириль Экхофф. Биатлонистки поочередно лидировали в общем зачете. Тириль выиграла 7 личных гонок, на три больше, чем у Вирер.

Как и у мужчин, отмена последнего этапа повлияла на борьбу. Козырем Экхофф, которая провалила чемпионат мира, было то, что последний этап проходил в Норвегии. В родных стенах у норвежки было бы куда больше шансов.

Но решать судьбу большого Хрустального глобуса пришлось в двух гонках в Финляндии. В течение последней гонки сезона Вирер и Тириль поочередно возглавляли общий зачет.

Но на последней стрельбе Тириль не закрыла три мишени, что стало роковым для нее. Хотя она и финишировала впереди Вирер, это не позволило ей выиграть БХГ.



Тириль Экхофф / Фото twitter.com/sportschau

Впрочем, Экхофф все равно может записать себе сезон в актив. Она впервые выиграла малый Хрустальный глобус. Кроме того, это хороший фундамент для борьбы в следующем сезоне.

В то же время Вирер стала первой со времен Магдалены Форсберг, кто смог завоевать БХГ дважды подряд.

Также удивила немка Дениз Херрманн, которая победила в зачете спринтерских гонок.

Во второй половине сезона Дениз наладила стрельбу. При условии, что Дениз не допускает много ошибок на стрельбе, она спокойно может бросить вызов Вирер и Экхофф. В скорости Херрманн равных пока нет.

Историческое серебро и бронза чемпионата мира для Украины

Украинские биатлонисты в этом сезоне завоевали немало-немного – три медали. В Эстерсунде Юлия Джима выиграла серебро в индивидуальной гонке, женская команда стала бронзовыми призерами чемпионата мира, а мужчины получили историческое серебро в Нове-Место.

Сезон для Украины мог стать историческим на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Джима, будучи в топ-5 зачета индивидуальных гонок, реально претендовала на получение малого Хрустального глобуса.

Только два представителя Украины выигрывали Хрустальный глобус – Елена Зубрилова и Сергей Семенов.

Соперницы Джимы неудачно выступили в Италии, однако украинка этим не воспользовалась. Продемонстрировав ужасную стрельбу, Юлия финишировала за пределами топ-30 и уничтожила свои шансы.

До последнего не верилось, что сборная Украины может остаться без медалей чемпионата мира. В семи предыдущих мировых первенствах украинки выигрывали как минимум одну награду.

К счастью, в женской эстафете украинки таки вырвали заветную бронзу. Таким образом, Украина восьмой подряд чемпионат мира приобретает хотя бы одну медаль.

По этому показателю "сине-желтым" не уступают только грозные команды Норвегии, Германии и Франции.



Мужская сборная Украины на подиуме в Нове-Место / Фото biathlon.com.ua

Вишенкой на торте сезона стало серебро мужчин в эстафете в Нове-Место. Чтобы осознать достижения украинцев следует посмотреть на статистику.

Для мужской сборной Украины это первая командная награда в классической эстафете с 2011 года. До этого "сине-желтые" получили награду в эстафете 11 марта 2011 года. В российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" выиграли бронзовую медаль.

Для мужской команды это только четвертая награда на Кубке мира во времена независимости Украины.

Благодарить нужно Артема Приму, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрию Пидручному.

Горький осадок

Заметно, что с приходом на тренерский мостик Юрая Санитры мужская команда начала прогрессировать. Яркий пример – первая в истории мужской сборной золотая медаль на чемпионате мира 2019 года.

Однако в составе только два сильных биатлониста – Дмитрий Пидручный и Артем Прима. При всем уважении к Сергею Семенову, он уже ветеран биатлонного цеха.

Зато Антон Дудченко и Руслан Ткаленко не дотягивают до уровня основного состава. Оба демонстрируют низкую скорость и не слишком стабильную стрельбу.

Если для Дудченко сезон еще сложился более или менее нормально, то Ткаленко набрал всего 2 очка. Одним словом, смена поколений проходит сложно.

У женщин другие вопросы. Прежде всего, для чего приглашать в команду белоруску Дарью Блашко? Пока 24-летняя биатлонистка не впечатляет результатами и точно не лучше Анастасии Меркушиной.

В свете планов Украины на Олимпиаду-2022 пока сложно представить, кто представит нашу команду в Пекине.

На момент Игр в Пекине сестрам Семеренко будет по 36 лет, Пидгрушной – 35. Смогут ли эти биатлонистки дальше тянуть украинскую команду на своих плечах, или Олимпиада будет провалом для Украины?

Хуже всего то, что украинки продолжают тренироваться с разными тренерами!

Прощание со звездами

Очередной биатлонный сезон не обошелся без прощаний. Сперва Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры.

Гонка-преследование на восьмом этапе Кубка мира в Финляндии стала последним выступлением спортсмена. Мартен одержал победу. Что интересно, именно в Контиолахти француз впервые выиграл.

Ca fait 10 ans que je dis du bien de mon équipe. Franchement vous me méritez pas https://t.co/MMkRMkeJeb — Martin Fourcade (@martinfkde) March 14, 2020

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и тринадцатиразовым чемпионом мира. За его плечами – уникальный рекорд: 31-летний француз семь раз подряд выигрывал Большой хрустальный глобус.

Также завершила карьеру звездная финская биатлонистка Кайса Макаряйнен. Гонка-преследование в Контиолахти, в которой Кайса заняла четвёртое место, стала для нее прощальной гонкой

I didn't expect it would happen here in my home stadium. It was a tearful Kaisa Makarainen who retired today at home in #KON20. Watch her final race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MQKBM5hS0p — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Макаряйнен – 5-кратная призерка чемпионатов мира, в ее активе 27 побед на Кубке мира, 87 подиумов Кубка мира, 3 больших Хрустальных глобуса, 5 малых Хрустальных глобусов.