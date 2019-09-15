Итоги первого тура 4 сезона Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч: видео

14 и 15 сентября состоялись матчи первого тура четвертого сезона Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Победы удалось одержать "Днепру", "Кременчугу" и "Ледяным Волкам".

Триллер в Дружковке

14 сентября состоялся матч-открытие 4-го сезона Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В первом матче в Дружковке на арене "Альтаир" встретились "Донбасс" и "Днепр".

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Соперники не смогли определить победителя в основное время, именно поэтому судьба матча решалась в овертайме. С перевесом в одну шайбу победу одержали херсонцы. Эта игра запомнилась болельщикам непрерывным стремлением обеих команд к победе. Нельзя не отметить игру вратарей – Петрова и Горячевских.

В овертайме сильнее оказались гости. За двадцать секунд до конца дополнительной пятиминутки Сергей Дорофеев забросил победную шайбу в матче. Итоговый счет первой игры нового сезона чемпионата – 4:5 в пользу "Днепра".

Донбасс – Днепр видеообзор матча

6:0 в пользу "Кременчуга" и триумф "Ледяных Волков"

На арене "Айсберг" встретились "Кременчуг" и "Белый барс". В этой игре инициатива шла от "Кременчуга". Они стабильно в каждом периоде забрасывали в ворота соперника по 2 шайбы. Первым хет-триком в чемпионате УХЛ – Пари-Матч отметился нападающий кременчужан Николай Киселев.

Главный тренер "Белого Барса" отметил, что для ребят это первая игра сезона и они несмотря ни на что будут забивать шайбы в следующих играх. Итоговый счет игры 6:0 в пользу ХК "Кременчуг".

Кременчуг – Белый Барс видеообзор матча

Тем временем в Киеве на арене "Шалетт" завершилась еще одна игра сезона между "Ледяными Волками" и МХК "Динамо". На арене было все: страсти, скорость, комбинационный хоккей и голы. Дублем отметился Никита Шабанов, который забросил шайбы в ворота харьковчан в первом и во втором периоде. Гости же в свою очередь заработали три удаления за первый период и не реализовали штрафной буллит, который исполнял Михаил Геворкян.

Самым результативным оказался третий период игры. Харьковчане сумели ответить результативным броском Никиты Муртищева.

После этого хозяева площадки сумели воспользоваться большинством и забросить пятую шайбу в матче, а за несколько минут до конца встречи в шестой раз забросили в ворота Владислава Вязовова.

Финальный счет 6:2 в пользу "Ледяных Волков".