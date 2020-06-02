В матче 24 тура "Днепр-1" на своем поле уверенно победил "Олимпик". После поединка своими впечатлениями поделился президент днепровского клуба Юрий Береза.

Комментарий Береза ​​дал клубному каналу на Youtube. Он выделил, что команда находится в хорошем психологическом состоянии.

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Команда играла до последней секунды или минуты, но это из-за отсутствия игровой практики делаются детские ошибки. Впереди еще много матчей и мы сыграемся. Подходим к тому рисунку игры, который хотели видеть, – прокомментировал президент.

Подчеркнул Береза ​​и яркую игру Сергея Кравченко: "Этот матч был хорошим примером того, что даже если есть отсутствие игровой практики, мастерство, извините, не пропивается. Несмотря на ошибку Кравченко был предводителем и вдохновителем многих моментов. Рекомендую молодым игрокам учиться у Сергея".

Добавим, что Булеца, Адамюк и Тейлор стали авторами яркой победы днепровского клуба. В нижней шестерке команда занимает первое место, опережая "Мариуполь" на шесть набранных пунктов, который к слову не сыграл своего поединка со львовскими "Карпатами".

Интервью Юрия Березы смотрите видео: