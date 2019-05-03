Из аматора в игрока "Манчестер сити": история успеха Александра Зинченко

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – сейчас Александр Зинченко – один из ключевых футболистов "Манчестер Сити". Это все сейчас, а 5 лет назад он был любителем. Тогда Александр со скандалом ушел из академии "Шахтера", так как отказался подписывать контракт и отправляться в аренду. Тот полугодовой перерыв, во время которого украинец играл на любительском уровне, добавил ему мотивации.

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В Букингемском дворце уже почти столетие болеют за лондонский "Арсенал". Именно артиллеристы имеют полное право хвастаться, что ряды их сторонников возглавляет ее величество королева Великобритании Елизавета II.

Симпатии к этой команде в Букингемский дворец принесла мать нынешней королевы. Ей очень нравилась игра бывшего футболиста "Арсенала" Дениса Комптона. Британские монархи держат кулаки за пушкарей с 1936 года.

В 2004 году "Арсенал" во главе с Арсеном Венгером установили невероятное достижение – выиграли Премьер-лигу, не потерпев ни одного поражения в турнире. На радостях, королева Елизавета II пригласила всю команду к себе во дворец. И по странному совпадению, с того времени артиллеристы никак не могут выиграть чемпионат Англии.