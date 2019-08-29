Из "Карпат" со скандалом ушел очередной легионер: Он сломал челюсть игроку на тренировке

Львовские "Карпаты" расторгли контракт с уругвайским легионером Мендесом Оливейрой Аланом Кевином. "Львы" решили разорвать контракт с футболистом из-за его непрофессионального отношения.

По информации "Карпат", футболист неоднократно нарушал контрактные обязательства, в частности – избил молодого одноклубника прямо во время тренировки.

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Игрок, перешедший во львовский клуб в 2018 году, в последнее время катастрофически снизил требования к себе, потерял последние капли доверия тренерского штаба, и даже находясь в дублирующем составе, отметился лишь своим крайне непрофессиональным отношением к работе и неуважением к одноклубникам,

– информируют "львы".

Также "Карпаты" сообщили, что во времена тренерства Фабри Гонсалеса игрок дважды, без уважительных причин, не явился на тренировку. В соответствии с требованиями контракта, Мендес, как и каждый легионер клуба, был обязан за полгода с момента заключения контракта выучить украинский язык. Однако даже азами общения на украинском Мендес овладеть не смог.

"Карпаты" сообщили, что Мендес, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, 21 августа 2019 устроил драку.

На тренировке уругваец сделал серьезное нарушение правил игры в футбол в отношении юного воспитанника "Карпат", нанес удар по задней поверхности костей голени и голеностопному суставу, а когда же карпатовец после получения медицинской помощи таки поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо. В итоге – перелом челюсти в двух местах, больница, операция ... Уругваец даже не извинился ни перед молодым воспитанником клуба, ни перед его родителями, которые приехали из другой области и живут в одной палате с пострадавшим. На вопрос о том, готов ли Мендес покрыть расходы на медицинское обслуживание, ответил, что посоветуется с адвокатом,

– говорится в сообщении.

Также львовский клуб заявил, что Мендес позволял себе употреблять алкоголь и табак прямо посреди белого дня, в публичных местах.

В пятницу, 23-го августа, "Карпаты" официально покинули еще два футболиста – Игорь Карпенко и Андрей Ременюк. Оба футболиста львовского клуба проведут следующий сезон в аренде.

Неожиданно "львы" расторгли контракт с хорватом Франьо Прцэ, который только летом 2019-го перешел в "Карпаты".

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