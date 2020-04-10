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Из президентов мне нравится Лукашенко, с яйцами мужик, – Усик

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Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Александр Усик заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко импонирует ему больше всего среди глав государств.

Украинский боксер дал интервью бывшему депутату от "Партии регионов" Елене Бондаренко, которая ведет ютуб-канал "Эхо Киева".

Кстати Онуфрий сказал, что депутату можно врезать, но чтобы кости не ломать, – Усик

"Из президентов мне нравится Александр Лукашенко. Не знаю почему. Он принимает правильные решения. С яйцами мужик. Он – мужик с огромными стальными яйцами", – сказал боксер.

На это Бондаренко заявила, что не будет спрашивать у Усика об отношении к президенту РФ Владимиру Путину. Она заявила, что не хочет портить карьеру боксеру.

В то же время Усик добавил, что не увлекается президентами. По словам Александра, он увлекается другими людьми.

"Например, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который прошел ссылки, был гоним советской властью. И тем, сколько он спас людей", – заявил Александр.

Видео интервью Усика

интервью усика: главное
 
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Лукашенко Новости Беларуси Александр Усик
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