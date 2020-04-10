Из президентов мне нравится Лукашенко, с яйцами мужик, – Усик
Александр Усик заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко импонирует ему больше всего среди глав государств.
Украинский боксер дал интервью бывшему депутату от "Партии регионов" Елене Бондаренко, которая ведет ютуб-канал "Эхо Киева".
Кстати Онуфрий сказал, что депутату можно врезать, но чтобы кости не ломать, – Усик
"Из президентов мне нравится Александр Лукашенко. Не знаю почему. Он принимает правильные решения. С яйцами мужик. Он – мужик с огромными стальными яйцами", – сказал боксер.
На это Бондаренко заявила, что не будет спрашивать у Усика об отношении к президенту РФ Владимиру Путину. Она заявила, что не хочет портить карьеру боксеру.
В то же время Усик добавил, что не увлекается президентами. По словам Александра, он увлекается другими людьми.
"Например, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который прошел ссылки, был гоним советской властью. И тем, сколько он спас людей", – заявил Александр.
Видео интервью Усика
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Соблазнительная Бех-Романчук поделилась эффективными тренировками ягодиц: видеосегодня , 15:32
-
Украина сохранила позицию в рейтинге ФИФА, горячее интервью Усика – новости спорта 9 апрелясегодня , 08:00
-
Месси рассказал, переедет ли к Роналдусегодня , 12:49
-
Он выглядит, как дерзкий су *ин сын: Лопес о Ломаченкосегодня , 16:00
-
Английские СМИ призвали "Вест Хэм" сохранить Ярмоленкосегодня , 13:09
-
UFC 249 официально отменили, бой Фергюсона – не состоитсясегодня , 10:23