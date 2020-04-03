Из-за коронавируса в Украине перенесены главные беговые события Run Ukraine: детали

Об этом сообщили организаторы самых масштабных беговых событий Украины Run Ukraine. Все мероприятия Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 будут проведены во втором полугодии.

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Все семь мероприятий состоятся во втором полугодии 2020 года:

23 августа 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 сентября 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

11 октября 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 октября – 1 ноября 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

22 ноября 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

6 декабря 2020 – 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON

20 декабря 2020 – 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON

Все регистрации сохраняются за участниками и будут актуальными для новых дат проведения мероприятий. Если новая дата окажется неудобной для участника, он сможет перерегистрироваться на любой другой забег Лиги. Для этого до 1 июля 2020 года нужно написать на почту.

Run Ukraine пересмотрел правила получения медали финишера Беговой Лиги Under Armour Ukrainian Majors Running League. Так, участникам будет разрешено пропустить один старт. Поэтому финальную медаль финишера Беговой Лиги Украинских Мейджоров получат все бегуны, которые на протяжении сезона примут участие в 6 или 7 мероприятиях Лиги.

Мероприятия Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 соберут на стартах более 55 тысяч участников.

Планировалось, что сезон самой масштабной беговой лиги Украины начнется 4 – 5 апреля Киевским полумарафоном, в котором должны были принять участие 16 500 бегунов из Украины и из-за рубежа. Впрочем, из-за коронавируса организаторам пришлось перенести его на осень.

Конкурс от Run Ukraine

Организаторы создали челлендж "Тренируюсь дома". Нужно сделать фото или видео домашней тренировки и выложить в своем инстаграме, обозначив #тренуюсь_вдома. Каждую неделю организаторы будут выбирать случайных победителей и разыгрывать месячный запас воды Моршинская, а также кое-что интересное и полезное.

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