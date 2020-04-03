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Из-за коронавируса в Украине перенесены главные беговые события Run Ukraine: детали

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Run Ukraine / facebook.com/runukraine.org

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и карантином в Украине и ради безопасности участников беговых мероприятий компания-организатор Run Ukraine приняла решение об изменении календаря соревнований.

Об этом сообщили организаторы самых масштабных беговых событий Украины Run Ukraine. Все мероприятия Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 будут проведены во втором полугодии.

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Через коронавірус змінено дати проведення бігових заходів від Run Ukraine у 2020 році Усі заходи Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 будуть проведені у другому півріччі. У зв’язку зі світовою пандемією ? коронавірусу COVID-19 та карантинними заходами в Україні та задля безпеки учасників бігових заходів компанія-організатор Run Ukraine прийняла рішення про зміну календаря Бігової Ліги Українських Мейджорів 2020. Усі сім заходів відбудуться у другому півріччі 2020 року: ‍♂️ 23 серпня 2020 – 5th Molokiya Lviv Half Marathon 2020 ‍♀️ 19-20 вересня 2020 – 10th Work.ua Kyiv Half Marathon ‍♂️ 11 жовтня 2020 – 5th Tavria V Odesa Half Marathon 2020 ‍♀️ 31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th Wizz Air Kyiv City Marathon 2020 ‍♂️ 22 листопада 2020 – 5th Interpipe Dnipro Half Marathon 2020 ‍♀️ 6 грудня 2020 – 1st Run Ukraine Kharkiv Half Marathon 2020 ‍♂️ 20 грудня 2020 – 4th Zaporizhstal Half Marathon 2020 ️Усі реєстрації зберігаються за учасниками та будуть актуальними для нових дат проведення заходів. Якщо нова дата виявиться незручною для учасника, він зможе перереєструватися на будь-який інший забіг Ліги. Для цього до 1 липня 2020 року потрібно написати на пошту [email protected] Більше інформації тут: https://bit.ly/2Jzf0Ck

Допис, поширений Run Ukraine (@runukraine_org)

Все семь мероприятий состоятся во втором полугодии 2020 года:

  • 23 августа 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON
  • 19-20 сентября 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON
  • 11 октября 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON
  • 31 октября – 1 ноября 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON
  • 22 ноября 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON
  • 6 декабря 2020 – 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON
  • 20 декабря 2020 – 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON

Все регистрации сохраняются за участниками и будут актуальными для новых дат проведения мероприятий. Если новая дата окажется неудобной для участника, он сможет перерегистрироваться на любой другой забег Лиги. Для этого до 1 июля 2020 года нужно написать на почту.

Run Ukraine пересмотрел правила получения медали финишера Беговой Лиги Under Armour Ukrainian Majors Running League. Так, участникам будет разрешено пропустить один старт. Поэтому финальную медаль финишера Беговой Лиги Украинских Мейджоров получат все бегуны, которые на протяжении сезона примут участие в 6 или 7 мероприятиях Лиги.

Мероприятия Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 соберут на стартах более 55 тысяч участников.

Планировалось, что сезон самой масштабной беговой лиги Украины начнется 4 – 5 апреля Киевским полумарафоном, в котором должны были принять участие 16 500 бегунов из Украины и из-за рубежа. Впрочем, из-за коронавируса организаторам пришлось перенести его на осень.

Конкурс от Run Ukraine

Организаторы создали челлендж "Тренируюсь дома". Нужно сделать фото или видео домашней тренировки и выложить в своем инстаграме, обозначив #тренуюсь_вдома. Каждую неделю организаторы будут выбирать случайных победителей и разыгрывать месячный запас воды Моршинская, а также кое-что интересное и полезное.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карантин — не привід розслабляти сідниці! Тримати себе у формі та зберігати фізичну активність можна і вдома. Навіть якщо у тебе немає бігової доріжки, гантелей та іншого спортивного інвентаря, ти можеш робити безліч вправ із власною вагою та підручними матеріалами. Навіть пляшки з водою стануть у нагоді:) Важливо підтримувати гідробаланс під час занять спортом, Моршинська Спорт допоможе підвищити ефективність домашніх тренувань. Аби підбадьорити тебе й запалити в тобі спортивний інтерес, генеральний менеджер Run Ukraine @chernitskyi_83 запускає спортивну гру — челендж #тренуюсь_вдома. Правила челенджу дуже прості: крок № 1 -зробити фото або відео домашнього тренування крок № 2 - запостити його у стрічку або сторіз з хештегом #тренуюсь_вдома крок № 3 -відмітити сторінку @runukraine_org та партнера челенджу @morshynska.ua і акаунти двох друзів, яким бажаєш передати естафету. крок № 4 - не забувати про гідробаланс під час тренувань;) До речі, кожного тижня ми будемо обирати випадкових переможців та розігрувати місячний запас @morshynska.ua, а також дещо цікаве та корисне:) Приймай спортивний виклик!

Допис, поширений Run Ukraine (@runukraine_org)

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт
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