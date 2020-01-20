Из-за непогоды в Австралии перенесли матч украинской теннисистки
В понедельник, 20 января, стартовал первый из турниров Grand Slam – Australian Open. Первой из украинок должна была сыграть Даяна Ястремская, но ее матч перенесли.
Все из-за непогоды, которая царит в Австралии. На смену лесным пожарам пришли мощные ливни и грозы. Поэтому матч первого круга Даяны Ястремской против словенки Кайи Юван, который должен был состояться на корте №8, пришлось перенести.
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В общем из-за непогоды организаторы были вынуждены перенести на вторник, 21 января, часть матчей.
Зато свой матч таки начала Леся Цуренко, которая уже в первом матче сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.
Что известно о непогоде в Австралии
- В сентябре 2019 года в Австралии из-за жары возникло немало лесных пожаров по всему континенту. Выгорело уже 8 миллионов гектаров.
- Из-за пожаров погибли 28 человек
- Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
- Пожары были настолько мощные, что дым от них накрывал соседнюю Новую Зеландию и даже доходил до берегов Северной Америки.
- На смену пожаров Австралию накрыли мощные ливни и грозы. Вдоль западного побережья страны пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 200-400 миллиметров дождя.
- А после этого – пылевые бури. Сильные ветры и грозы стали причиной возникновения пылевой бури, которая погрузила город в темноту и покрыла северо-запад Австралии слоем красной пыли.
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