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Из-за непогоды в Австралии перенесли матч украинской теннисистки

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Даяна Ястремская / twitter.com/D_Yastremska

В понедельник, 20 января, стартовал первый из турниров Grand Slam – Australian Open. Первой из украинок должна была сыграть Даяна Ястремская, но ее матч перенесли.

Все из-за непогоды, которая царит в Австралии. На смену лесным пожарам пришли мощные ливни и грозы. Поэтому матч первого круга Даяны Ястремской против словенки Кайи Юван, который должен был состояться на корте №8, пришлось перенести.

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В общем из-за непогоды организаторы были вынуждены перенести на вторник, 21 января, часть матчей.

Зато свой матч таки начала Леся Цуренко, которая уже в первом матче сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.

Что известно о непогоде в Австралии

  • В сентябре 2019 года в Австралии из-за жары возникло немало лесных пожаров по всему континенту. Выгорело уже 8 миллионов гектаров.
  • Из-за пожаров погибли 28 человек
  • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
  • Пожары были настолько мощные, что дым от них накрывал соседнюю Новую Зеландию и даже доходил до берегов Северной Америки.
  • На смену пожаров Австралию накрыли мощные ливни и грозы. Вдоль западного побережья страны пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 200-400 миллиметров дождя.
  • А после этого – пылевые бури. Сильные ветры и грозы стали причиной возникновения пылевой бури, которая погрузила город в темноту и покрыла северо-запад Австралии слоем красной пыли.

 

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Теги: Australian Open Даяна Ястремская Австралия Новости Спорта Спорт Теннис
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