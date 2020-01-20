Из-за непогоды в Австралии перенесли матч украинской теннисистки

В понедельник, 20 января, стартовал первый из турниров Grand Slam – Australian Open. Первой из украинок должна была сыграть Даяна Ястремская, но ее матч перенесли.

Все из-за непогоды, которая царит в Австралии. На смену лесным пожарам пришли мощные ливни и грозы. Поэтому матч первого круга Даяны Ястремской против словенки Кайи Юван, который должен был состояться на корте №8, пришлось перенести.

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В общем из-за непогоды организаторы были вынуждены перенести на вторник, 21 января, часть матчей.

Зато свой матч таки начала Леся Цуренко, которая уже в первом матче сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.

Что известно о непогоде в Австралии