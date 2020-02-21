Из-за проблемы с трансляцией матча "Шахтера" проводится расследование
Платный сервис интернет-телевидения Oll.tv выступил с официальным заявлением относительно технических проблем во время матча "Шахтера" в Лиге Европы. 20-го февраля не все пользователи Oll.tv смогли посмотреть поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой".
Борис Данилов, директор OLL.TV, обратился в фейсбуке к пользователям сервиса.
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Он сообщил, что сервис проводит служебное расследование обстоятельств системных аварий, "подробно рассматривая как внутренние, так и возможные внешние факторы".
"Извне привлеченные профессионалы своих отраслей, наши специалисты продолжают работать в сверхурочном режиме. Все имеющиеся технические ресурсы направлены исключительно на вопросы надежности работы сервиса", – говорится в сообщении.
Также в OLL.TV сообщили, что приостановили рекламную активность, направленную на привлечение новых пользователей.
"Все силы и ресурсы направлены на обеспечение качественной услуги существующим пользователям", – отметили в сервисе.
Также там заявили, что всем пользователям будет автоматически начислен месяц дополнительного просмотра действующих подписок.
"Надеемся на ваш кредит доверия продолжительностью ровно месяц – не больше, не меньше", – говорится в сообщении.
- Отметим, что это не впервые сервис Oll.tv не справляется с наплывом зрителей.
- Во вторник, 18 февраля, такая же ситуация возникла во время трансляции матчей Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" – ПСЖ.
- При этом Oll.tv входит в "Медиа группа Украина", у которой эксклюзивное право на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине.
- Также проблемы с трансляцией были 18 сентября 2019 года во время трансляции матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.