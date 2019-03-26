Из-за войны в живых нет моих знакомых, – экс-игрок "Зари" объяснил, почему не играет в России

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Василий Прийма
Василий Прийма / by.tribuna.com

Украинский футболист Василий Прийма, который выступает за солигорский "Шахтер", рассказал, почему не перешел в российскую "Кубань" после начала войны с Россией.

Прийма заявил, что после войны в Донецке и Луганске не начал как-то иначе относиться к русским.

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"Я знаю многих людей в России. У меня там родственники. Никаких проблем нет. Когда у дяди были проблемы со здоровьем, папа летал к нему. И вопросов в аэропорту не было. Спросили, чего летит, куда и пропустили, когда рассказал, что у брата операция", – цитирует Прийму by.tribuna.com.

В то же время футболист заявил, что не перешел в российскую "Кубань" именно из-за войны.

"Это мое мнение и моя позиция. Из-за войны в живых нет некоторых моих знакомых – ребят, с которыми я учился. Они пошли добровольцами в АТО и погибли. А еще в то время была история со сбитым самолетом. Я набрал (владельца "Кубани" Олега) Мкртчану и все объяснил. Да и я ничего плохо не сказал, просто выразил позицию", – резюмировал украинец.

Отметим, что зимой Василий Прийма разорвал контракт с луганской "Зарей", за которую выступал с 2017-го года. Также Василий известен тем, что играл за донецкий "Металлург", итальянский "Торино" и "Фрозиноне". Сейчас Прийма играет за белорусский "Шахтер".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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