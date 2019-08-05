Избранный от "Слуги народа" спортсмен Жан Беленюк попал в скандал из-за поста в Instagram

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Жан Беленюк
Жан Беленюк

Новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк опубликовал пост в Instagram, который вызвал очередную порцию критики. На этот раз его обвинили в сексизме.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк опубликовал фото с награждения с медалью. И подписал фото "Бабе – цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!".

Однако не всем понравилась такая интерпретация цитаты из фильма "Бриллиантовая рука". Поэтому в комментариях к этой фотографии Жану Беленюку, который стал депутатом от партии "Слуга народа", указали, что это является сексизмом.

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"Ну конечно, "бабы" не могут быть спортсменами. Ни в коем случае. Да еще и получать медали", – говорится в комментариях.

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Теги: Скандал Новости Спорта Спорт Сексизм Жан Беленюк
Источник: 24 канал
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