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Известная американская теннисистка показала, как моет унитаз Дональдом Трампом – веселое видео

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Даніель Коллінз / instagram.com/danimalcollins

51-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз весело проводит время на карантине. Теннисистка опубликовала веселую сторис в своей соцсети.

Это шуточное видео теннисистка опубликовала в сторис в своем инстаграме.

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Американская теннисистка сняла, как чистит свой унитаз ершиком в виде Дональда Трампа. Видимо, Коллинз не слишком любит нынешнего президента США и на выборах голосовала за его соперников.

Спортсменка уже не может дождаться возобновления соревнований и поделилась этим со своими болельщиками в инстаграме.

Настроение расстроенное, хотела сыграть за Орландо в этом году. Не могу дождаться, когда я приеду туда с командой,
– написала Даниэль Коллинз.

Добавим, что самым успешным выступлением Коллинз в турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2019 году.

Из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Дональд Трамп Теннис
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