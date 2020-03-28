Известная американская теннисистка показала, как моет унитаз Дональдом Трампом – веселое видео
51-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз весело проводит время на карантине. Теннисистка опубликовала веселую сторис в своей соцсети.
Это шуточное видео теннисистка опубликовала в сторис в своем инстаграме.
Стоит увидеть Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео
Американская теннисистка сняла, как чистит свой унитаз ершиком в виде Дональда Трампа. Видимо, Коллинз не слишком любит нынешнего президента США и на выборах голосовала за его соперников.
Спортсменка уже не может дождаться возобновления соревнований и поделилась этим со своими болельщиками в инстаграме.
Настроение расстроенное, хотела сыграть за Орландо в этом году. Не могу дождаться, когда я приеду туда с командой,
– написала Даниэль Коллинз.
Добавим, что самым успешным выступлением Коллинз в турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2019 году.
Из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Украинская спортсменка, в честь которой создали уникальную куклу Барбисегодня , 18:30
-
Английский клуб оштрафовал футболиста за провокационное фото в балаклавесегодня , 13:47
-
Марина Бех-Романчук рассказала, за чем скучает во время карантинасегодня , 17:15
-
Спортсмены – не сдавайтесь: громкий призыв Ломаченкосегодня , 10:18
-
Умер 14-летний талантливый футболист испанского "Атлетико"сегодня , 18:00
-
Первый украинский спортсмен заболел коронавирусом, завершение АПЛ: новости спорта 27 мартасегодня , 07:45