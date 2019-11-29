Известная биатлонистка будет комментировать Кубок мира на украинском канале

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Яна Бондарь / Фото из открытых источников

Украинская биатлонистка Яна Бондарь будет комментировать биатлон на телеканале "UA:Первый".

Яна Бондарь пропустит новый биатлонный сезон. В это время она попробует себя в роли комментатора.

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Я очень хочу передать все эмоции, которые чувствую я и тысячи фанатов, и сделать это благодаря профессиональному комментированию. Именно на "UA:Первый" я планирую делиться со зрителями своим опытом, видением тактики и стратегии. Уверена, это будет интересно болельщикам,
– приводит слова Бондарь официальная страница "UA: Первый" на Facebook.

К слову, вместе с Яной комментировать биатлонные трансляции будут Сергей Ружицкий и Владислав Шалота.

Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября. В первый соревновательный день в Эстерсунде состоятся одиночный микст и смешанная эстафета.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости биатлона
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