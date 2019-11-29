Известная биатлонистка будет комментировать Кубок мира на украинском канале

Украинская биатлонистка Яна Бондарь будет комментировать биатлон на телеканале "UA:Первый".

Яна Бондарь пропустит новый биатлонный сезон. В это время она попробует себя в роли комментатора.

Читайте также: Где и когда: все, что нужно знать о старте нового сезона по биатлону

Я очень хочу передать все эмоции, которые чувствую я и тысячи фанатов, и сделать это благодаря профессиональному комментированию. Именно на "UA:Первый" я планирую делиться со зрителями своим опытом, видением тактики и стратегии. Уверена, это будет интересно болельщикам,

– приводит слова Бондарь официальная страница "UA: Первый" на Facebook.

К слову, вместе с Яной комментировать биатлонные трансляции будут Сергей Ружицкий и Владислав Шалота.

Кубок мира по биатлону стартует 30 ноября. В первый соревновательный день в Эстерсунде состоятся одиночный микст и смешанная эстафета.