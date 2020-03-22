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Известная французская биатлонистка завершила карьеру

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В конце биатлонного сезона 2019/20 несколько ведущих биатлонистов положили винтовку на полку. К ним присоединилась еще одна французская биатлонистка Селия Эмонье

Об этом известная биатлонистка рассказала в своем инстаграме.

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Спортсменка прокомментировала, что спорт – это страсть для нее. Она обожала возможность кататься на лыжах в красивых местах по всему миру. Но признается, что теперь многое изменилось. Биатлонистку огорчает, что зима уже не так как раньше, а снег становится ценным ресурсом.

Сейчас я понимаю, что профессиональный спорт слишком требователен и сфокусирован на высоких результатах. Мне сложно получать удовольствие и заниматься самопознанием. Поэтому я решила покинуть спорт, чтобы открыть для себя другие горизонты. Начинается новое приключение,
– написала биатлонистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon cœur chavire Le sport de haut niveau, c'est une belle aventure et c'est exigeant. Il représente pour moi deux ancrages principaux. Le plaisir, c'est mon leitmotiv depuis 28 ans, car le sport est pour moi une passion, c'est contagieux dans la famille. Pouvoir skier dans des endroits magnifiques à travers le monde est une chance inouïe et cela m'anime. Mais je dois me rendre à l'évidence, depuis mes débuts, ces paysages et le manteau neigeux ont bien changé. Et ce qui m'attriste, c'est que le constat est le même partout, les hivers sont moindres et la neige devient une denrée précieuse. Je suis loin de mon idéal de nature et de grand air. Une connaissance de soi, c'est la manière dont je donne du sens à ma carrière. Le sport m'a ainsi permis de maitriser le gouvernail de mon bateau en m’apprenant qui je suis, où je veux aller et ce que j'ai envie de faire. Les diverses traversées, les escales, les tempêtes, les accalmies ont été d'un enseignement riche ; j'ai grandit, j'ai évolué et cela m'a rendu plus forte. J'ai aussi eu du temps pour moi, pour réfléchir et me centrer. Et en plus de 10 ans de sport de haut niveau, je crois que j'ai bien fait le tour de la question. Je me rends bien compte aujourd'hui que le sport de haut niveau c'est trop exigeant et centré sur les résultat pour que je reste à flot avec les seuls objectifs de plaisir et de connaissance de soi qui prennent d'ailleurs un peu l'eau ! Alors me voici aujourd'hui, entre vents et marées, confrontée à mes limites et mes valeurs. C'est pourquoi au bout de mes ressources sportives et humaines dans ce milieu, je décide de quitter sereinement le navire du sport de haut niveau pour découvrir d'autres horizons qui seront plus en adéquation avec la personne que je suis devenue. Je tiens à remercier toutes les personnes m 'ayant soutenues dans cette aventure, c'est tellement agréable et appréciable d'être bien entourée. Et les autres aussi car j'ai appris la résilience. Je remercie aussi tous les supporters, cela a été un plaisir de partager tous ces moments avec vous, vous êtes super ! « Larguer les amarres », une nouvelle aventure commence !

Допис, поширений Célia Aymonier (@celia.aymonier)

  • Эмонье входила в лыжную сборную Франции, приняла участие в Олимпиаде в Сочи, но с 2015 года перешла в биатлон.
  • В составе сборной Франции по биатлону она трижды становилась призером этапов Кубка мира и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года, проходившего в австрийском Хохфильцене.

Гонка преследования биатлонного сезона 2019/20 в Контиолахти стала последней в карьере для финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен и француза Мартена Фуркада. Биатлонный мир красиво провел и отблагодарил успешных спортсменов за огромный вклад в биатлон.

Символично, что оба спортсмена завершили карьеру на этом стадионе, где и начиналась их успешная карьера. Мартен Фуркад ровно 10 лет назад, выиграл первую личную гонку в карьере. Это была гонка преследования на этапе в Контиолахти. Кайса Макяряйнен свои первые шаги в биатлоне сделала именно на стадионе в Контиолахти.

Добавим, что повесить винтовку на гвоздь может знаменитая итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая пока не определилась с продолжения карьеры. Биатлонистка примет окончательное решение весной.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Новости биатлона Спорт
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