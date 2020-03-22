Известная французская биатлонистка завершила карьеру

В конце биатлонного сезона 2019/20 несколько ведущих биатлонистов положили винтовку на полку. К ним присоединилась еще одна французская биатлонистка Селия Эмонье

Об этом известная биатлонистка рассказала в своем инстаграме.

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Спортсменка прокомментировала, что спорт – это страсть для нее. Она обожала возможность кататься на лыжах в красивых местах по всему миру. Но признается, что теперь многое изменилось. Биатлонистку огорчает, что зима уже не так как раньше, а снег становится ценным ресурсом.

Сейчас я понимаю, что профессиональный спорт слишком требователен и сфокусирован на высоких результатах. Мне сложно получать удовольствие и заниматься самопознанием. Поэтому я решила покинуть спорт, чтобы открыть для себя другие горизонты. Начинается новое приключение,

– написала биатлонистка.

Эмонье входила в лыжную сборную Франции, приняла участие в Олимпиаде в Сочи, но с 2015 года перешла в биатлон.

В составе сборной Франции по биатлону она трижды становилась призером этапов Кубка мира и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года, проходившего в австрийском Хохфильцене.

Гонка преследования биатлонного сезона 2019/20 в Контиолахти стала последней в карьере для финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен и француза Мартена Фуркада. Биатлонный мир красиво провел и отблагодарил успешных спортсменов за огромный вклад в биатлон.

Символично, что оба спортсмена завершили карьеру на этом стадионе, где и начиналась их успешная карьера. Мартен Фуркад ровно 10 лет назад, выиграл первую личную гонку в карьере. Это была гонка преследования на этапе в Контиолахти. Кайса Макяряйнен свои первые шаги в биатлоне сделала именно на стадионе в Контиолахти.

Добавим, что повесить винтовку на гвоздь может знаменитая итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая пока не определилась с продолжения карьеры. Биатлонистка примет окончательное решение весной.

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