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Известная французская фигуристка попалась на кокаине

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Лорин Лекавелье / ru.wikipedia.org

Французская фигуристка Лорин Лекавелье провалила допинг-тест. В крови спортсменки были найдены следы кокаина.

С прошлого лета француженка тренируется в Италии, но с сентября не участвует в соревновательных прокатах.

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L'Équipe выяснил причину отсутствия спортсменки на соревнованиях. Французское издание со ссылкой на источники, близкие к французской федерации ледовых видов спорта сообщает, что девушка провалила допинг-тест на запрещенные вещества.

Лекавелье не выступила в чемпионате Франции в Дюнкерке в конце декабря и не примет участие в отборочных соревнованиях чемпионата Европы в январе.

23-летняя фигуристка выступает за сборную Франции с 2014 года. Лучшим достижением девушки есть пятое место на чемпионате Европы 2017 года.

Также Лекавелье – чемпионка Франции (2017) и неоднократный призер чемпионатов Франции, победительница турниров Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) и Cup of Tyrol (2017, 2019).

По состоянию на 8 августа 2019 года занимает двадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Фигурное катание Допинг
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