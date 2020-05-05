Известная телеведущая разделась в поддержку восстановления футбола в Украине: фото

Ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода надеется, что футбол в Украине возобновится в ближайшее время.

На поддержку украинского футбола Лобода выставила соблазнительное фото в своем Instagram.

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Две новости: хорошая и плохая, как всегда это бывает. Плохая – продлили карантин до 22 мая. Хорошая – профессиональным спортивным командам можно тренироваться на закрытых базах с 11 мая.

Некоторые команды уже сейчас тренируются небольшими группами, другие собираются на следующей неделе. Очень жду следующего шага – возобновление чемпионата,

– написала Лобода под горячим фото.

Александра Лобода известна украинским любителям футбола не только как журналистка, но и как девушка, которая держит слово. Чаще всего она принимает пари на футбольные темы, а в случае проигрыша устраивает откровенные фотосессии.

После того как Александра вышла замуж, ее Instagram стал заметно скромнее, однако ведущая осталась такой же привлекательной.

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