Известная украинская биатлонистка неожиданно пропустит предстоящий сезон: известна причина

Украинская биатлонистка Яна Бондарь сообщила, что пропустит предстоящий сезон.

Спортсменка решила взять перерыв и уделить время личной жизни. Об этом Бондарь рассказала в интервью Biathlon.com.ua.

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Это решение, которое было принято обоюдно как с тренерами команды, так и с руководством федерации, для того, чтобы взять небольшой перерыв и пойти на самоподготовку. За год я хочу как следует восстановиться и больше времени уделить личной жизни. Ну а потом с новыми силами в бой.

"Время до Олимпиады еще есть, к тому же сейчас коллектив в нашей женской сборной собрался достаточно сильный, и мое временное выпадение из обоймы не сильно ударит по команде. Как по мне, сейчас вот вообще все идеально сошлось: мой возраст, желание и достаточное количество времени до Олимпийских игр", – сказала Бондарь.

В прошлом сезоне Бондарь в общем зачете Кубка мира заняла 77-е место. Также Яна выступала на этапах Кубка IBU.