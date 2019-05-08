Известная украинская биатлонистка завершила карьеру ради свадьбы с россиянином Логиновым

Украинская биатлонистка Мария Кручова в 24 года приняла решение завершить спортивную карьеру.

Выход Кручовой из профессионального биатлона подтвердил государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев, пишет Xsport.

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По его словам, уроженка Тернополя решила сосредоточиться на личной жизни. Ожидается, что вскоре Кручова выйдет замуж за лидера мужской сборной России Александра Логинова, известного по крупному допинговому скандалу.

Наивысшим достижением в карьере 24-летней биатлонистки является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

В этом году спортсменка также дебютировала на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, где заняла 73 место в спринте.

Спорт 24 писал, что капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, предлагали ли ему сменить гражданство.

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