Известная украинская теннисистка возобновляет карьеру после рождения ребенка

Стало известно, на какие ближайшие турниры WTA заявлены украинские теннисистки. Известная украинка Катерина Бондаренко возвращается в теннис после рождения дочери.

23-29 сентября Катерина Бондаренко сразится на турнире в Ташкенте, который станет для нее первым в сезоне, сообщает Xsport.

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28 сентября-6 октября в Пекине пройдет Premier Mandatory, на который в основную сетку заявлены Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

7-13 октября Ястремская планировала выступить в Гонконге и попытаться защитить свой титул. Но из-за протестов в городе и отмены проведения турнира украинка вынуждена заявиться на International в Тяньцзине.

В свою очередь, Цуренко и Екатерина Козлова заявлены на турнир в Линце. 14-20 октября Цуренко и Козлова также заявлены на турнир в Люксембурге.

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21-27 октября Свитолина, Ястремская и Цуренко запланировали выступление на Premier 5 в Ухане, а на следующей неделе – на Premier Mandatory в Пекине. Козлова на обоих соревнованиях выступит в квалификации.