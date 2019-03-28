Известного боксера-чемпиона обвинили в краже драгоценностей на 3 миллиона долларов

Бывшая девушка Флойда Мейвезера-младшего Шантель Джексон – подала в суд на боксера. Она обвиняет его в краже ювелирных изделий на общую сумму в 3 миллиона долларов.

Джексон утверждает, что Флойд украл у нее кольцо с бриллиантами за 2,5 миллиона долларов, серьги с бриллиантами 10 карат за 250 тысяч долларов, бриллиантовый браслет стоимостью в 100 тысяч долларов, наручные часы Chanel за 32 тысяч долларов, колье с бриллиантами за 20 тысяч долларов и ожерелье Louis Vuitton за 21 тысячу долларов, сообщает The Source.

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Также, по словам Шантель, Мейвезер украл у нее ряд других украшений, стоимость которых не установлена. В списке значатся платиновые и золотые модели наручных часов с бриллиантами Rolex MasterPiece, бриллиантовые наручные часы Rolex, бриллиантовое ожерелье и бриллиантовая манжета.

Судебные дела между Шантель Джексон и Флойдом Мейвезером тянутся еще с 2014 года. Тогда актриса обвинила своего бывшего жениха в том, что он душил ее в момент ссоры, приставлял пистолет к ее голове, выложил картинку с УЗИ в Facebook и публично обвинил ее в том, что она сделала аборт и не дала родиться их двум близнецам. Впоследствии Флойд Мейвезер подал встречный иск против Джексон, обвиняя ее в использовании его кредитных карт без разрешения и краже денег. Шантель себя виновной не признает.

Флойд Мейвезер-младший– непобедимый американский боксер-профессионал, выступавший в полусреднем весе. Он провел 50 поединков на профессиональном ринге, выиграв все. 27 боев он закончил нокаутом соперника. Многократный чемпион мира по разным версиям во втором полулегком, легком, первом полусреднем, полусреднем, первом среднем весе. На Олимпийских играх в Атланте в 1996 году выиграл бронзовую медаль.



26 августа 2017 года, состоялся бой между Флойдом Мейвезером и бойцом смешанного стиля, текущим Чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Бой проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-ом раунде. В прессе бой получил звание "Денежный бой" (англ. The Money Fight) или "самый дорогой бой в истории", поскольку организаторы заработали на нем 600 миллионов долларов, а гонорары составили 100 миллионов и 30 миллионов долларов соответственно победителю и побежденному. Хотя, впоследствии Флойд Мейвезер заявил, что благодаря рекламным контрактам и платной трансляции ему удалось заработать на этом поединке 300 миллионов долларов.