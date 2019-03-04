Известного украинского боксера обвинили в употреблении наркотиков: фото

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Иван Редкач
Иван Редкач / Фото из открытых источников

Бывшая девушка украинского боксера первого полусреднего веса Ивана Редкача (22-4-1, 17 КО) намекнула, что боксер употребляет запрещенные вещества.

Девушка продолжает компрометировать своего любимого на его странице в Instagram, после того, как уличила его в измене.

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И если раньше брюнетка выставляла личные переписки и фотографии спортсмена, то одним из последних постов она сделала намек на то, что Редкач употребляет запрещенные вещества.


Девушка Ивана Редкача обвинила боксера в употреблении наркотиков

Спорт 24 сообщал, что в последнем поединке Иван Редкач победил американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО). Редкач нокаутировал своего опытного соперника уже в первом раунде.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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