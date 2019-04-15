Известного украинского тренера пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи

Украинского тренера Александра Севидова пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи.

Об этом рассказал ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов.

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В рамках нескольких, не связанных между собой расследований по договорным матчам, навсегда будут отстранены от футбола два функционера. Это Ростислав Козар, президент "Сум". И еще один человек, который работал во многих украинских клубах - это Александр Севидов. Решение об их дисквалификации появится в ближайшее время,

– сказал Денисов.

Севидов, последним местом работы которого в Украине был ПФК "Сумы", где он занимал должность консультанта главного тренера, вместе с президентом сумского клуба Ростиславом Козарем обвиняется в проведении махинаций, связанных с подкупом арбитров или соперников, ставках на фиксированные результаты в матчах с участием ПФК "Сумы".

Ранее Спорт 24 писал, что контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины лишил ПФК "Сумы" статуса профессионального клуба.

Также напомним, что в 2016 году в Первой лиге чемпионата Украины состоялся договорной матч между "Мариуполем" и "Горняк-Спортом". Тренировал мариупольскую команду тогда Александр Севидов.

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