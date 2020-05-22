В известном украинском клубе подтвердили случай заражения COVID-19

В ровненском "Вересе", который выступает во Второй лиге Украины, подтвердили случай заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили у сотрудника клуба.

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, что один из сотрудников клуба сдал положительный тест на COVID-19, информирует Sport Arena.

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Ситуация на Ровненщине непростая. У нас, например, слава Богу, со спортивной части заболеваний нет, а по административной – есть человек, который, соответственно, имеет положительный тест

– рассказал Надеин.

Пока единственным профессиональным футболистом в Украине, у которого подтвердили COVID-19 является игрок закарпатского "Миная" Игорь Вагин.

По состоянию на 22 мая в Украине официально подтверждено 20 148 случаев заражения COVID-19, 6 585 человек выздоровели, 588, к сожалению, умерло.

"Верес" больше не сыграет в сезоне

В четверг, 21 мая, состоялась Рада лиг, на которой клубы приняли решение досрочно завершить чемпионат во Второй лиге.

"Верес" на момент остановки первенства занимал третье место в группе А и не сможет повыситься в классе.

Впрочем, вопрос по обмену клубами между лигами будет решаться после завершения голосования по доигрыванию Первой лиги Украины.