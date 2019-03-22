Известные украинские спортсмены-"полиглоты" и их языковые курьезы: смешное видео

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – Андрей Шевченко так идеально освоил итальянский, что его теперь приглашают экспертом на тамошние спортивные каналы. Андрей Воронин на хорошем уровне выучил немецкий. Однако Шева и Воронин исключения из в целом печальной тенденции, ведь общение на иностранном языке для украинских спортсменов и тренеров – еще та морока.

Также в выпуске: Soapbox race – в переводе – это гонки на коробках из-под мыла. Если "Формула-1" – королева автоспорта, то Soapbox – шут при ее дворе. У транспортных средств на этих гонках даже нет мотора. Как они ездят? Ответ очень прост – их просто спускают с горки. Особого колорита таким развлечениям придает вид таких машинок, их делают в форме разных животных, в форме напитков или еды и еще много разных вариантов.