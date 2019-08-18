Известные украинские спортсмены приняли участие в челлендже: мотивирующие видео

В Украине запустили спортивный челендж #5minChallenge. Его задача состоит в том, чтобы опубликовать небольшую тренировку и призвать людей к ежедневному спорту.

Челлендж запустил Европейская неделя спорта. Об этом сообщила на своей странице его амбассадор – известная украинская легкоатлетка, чемпионка мира Ольга Саладуха.

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Спортсменка специализируется в тройном прыжке и прыжках в длину.

Будьте активным в течение (как минимум) 5 минут, опубликуйте короткое видео или фотографию. Это может быть что угодно: от обычных тренировок, прогулки на работе, смешной или серьезный – это не имеет значения!

– написала Саладуха.

К слову, Саладуха прошла нардепом от "Слуги народа" в парламент девятого созыва.

К челленджу присоединились украинские спортсмены, в частности, барьеристка Анна Рыжикова, бегунья Елизавета Брызгина, спринтер Сергей Смелик и другие. Спортсмены публикуют свои тренировки и бросают вызов другим коллегам. В челлендж пригласили и известную украинскую легкатлетку по прыжкам в длину Марину Бех-Романчук и высотницу Юлию Левченко.

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