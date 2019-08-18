Известные украинские спортсмены приняли участие в челлендже: мотивирующие видео

68 Читати новину українською
Брызгина, Рыжик, Саладуха
Брызгина, Рыжик, Саладуха / Коллаж 24 канала

В Украине запустили спортивный челендж #5minChallenge. Его задача состоит в том, чтобы опубликовать небольшую тренировку и призвать людей к ежедневному спорту.

Челлендж запустил Европейская неделя спорта. Об этом сообщила на своей странице его амбассадор – известная украинская легкоатлетка, чемпионка мира Ольга Саладуха.

Читайте также: Свитолина и Монфис удивили болельщиков фото с поцелуем

Спортсменка специализируется в тройном прыжке и прыжках в длину.

Будьте активным в течение (как минимум) 5 минут, опубликуйте короткое видео или фотографию. Это может быть что угодно: от обычных тренировок, прогулки на работе, смешной или серьезный – это не имеет значения!
– написала Саладуха.

К слову, Саладуха прошла нардепом от "Слуги народа" в парламент девятого созыва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be active for (at least) 5 minutes and then post a short video or photo . This can be anything from their workout routine, to their walk to work, funny or serious it doesn’t matter! #5minChallenge Будьте активным в течение (как минимум) 5 минут, опубликуйте короткое видео или фотографию Это может быть что угодно - от обычных тренировок, прогулки на работе, смешной или серьезной - это не имеет значения! #5minChallenge Присоединяйся @levchenkou @marynabekh @zhanbeleniuk @lyakhova.olga.800 @anna_ryzhykova @sergiismelyk @papachristouv @gerashchenkoi @anna_titimets @yanabelomoina @yaanel3 @an_h8 @prugyn @bryzgina_a @lesyapovh @tatiana__melnyk @natali_pygyda @slavavarda _________________________________________________________________________________________________________________ #chellenge #ambassador

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

К челленджу присоединились украинские спортсмены, в частности, барьеристка Анна Рыжикова, бегунья Елизавета Брызгина, спринтер Сергей Смелик и другие. Спортсмены публикуют свои тренировки и бросают вызов другим коллегам. В челлендж пригласили и известную украинскую легкатлетку по прыжкам в длину Марину Бех-Романчук и высотницу Юлию Левченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#5minChallenge Будьте активними протягом (як мінімум) 5 хвилин , опублікуйте коротке відео або фотографію! Це може бути що завгодно: від звичайних тренувань, зарядки на роботі, веселої або серйозної-це не має значення! Ставте хештег #5minchallenge і приєднуйтесь до Челленджу @olga_saladukha посла European week of sport Запрошую @lizabryzgina @dr.yanatotskaya @yarushevochka @djul.max @yanislava_krotenko @yanislavakrotenko @sia.tiy @antonydavydenko @lyakhova.olga.800 @lobanovaliliya @coach.petlyuk @rosya_dp @alinashukh @olha.bibik @lenakryvytska @alekseybelinskiy @anna_mishchenko_1500 ——————————————————— Be active for (at least) 5 min and then post a short video or photo It could be anything from your workout routine, to exercise on your working place funny or serious it doesn't matter! Put a hashtag #5minchallenge and join the challenge @olga_saladukha The ambassador's European week of sport! ——————————————————— #5min #challenge #beactive #behealthy #challengetheworld #challengeyourself #weekofsport #sport #abs #absworkout #doitanywhere #bestrong #bebeautiful #befit #fitgirl #stadium #training #notjustrunning #beliveinyourself #strongandhealthy

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принимаю эстафету от @anna_ryzhykova и участвую в #5minChallenge ⠀ А так же дарю вам новый комплекс FULL BODY с любимыми резинками ⠀ Всего лишь 5 минут активности, а в результате: хорошее настроение, эмоциональная разгрузка, встряска организма и всех систем, обогащение крови кислородом и много других полезностей ⠀ Читаешь этот пост? Сделай 10 отжиманий и 30 приселаний ⠀ Мои спортики, подключаемся: @galyazaika @levchenko.a @darakoval @sia.tiy @pushkin_atlet ⠀ Будьте активными в течении 5 минут и опубликуйте своё видео с меткой #5minChallenge и #BeActive (это может быть что угодно зарядка, танец, тренировка, любое упражнение, бег, активная прогулка)

Допис, поширений Yuliya Maksimenko (@djul.max)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#5minchallenge от @olga_saladukha .Будте активными

Допис, поширений Sergii Smelyk (@sergiismelyk)

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
сегодня
2297
Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
сегодня 19:19 Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
77
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4413
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4935
23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
сегодня 18:57 23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
50
Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
сегодня 17:08 Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
54
Новости
Больше новостей
Залиште відгук