Известный европейский клуб может купить лидера "Зари" Михайличенко
Украинский футболист "Зари" Богдан Михайличенко вскоре может покинуть луганский клуб. В услугах защитника заинтересован бельгийский "Андерлехт".
Об этом сообщает украинский журналист Роман Бебех.
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"Я слышал, что по нему есть хорошие предложения. Открою секрет – это "Андерлехт". Что-то там происходит", – сказал Бебех.
Что известно о Михайличенко
23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из "Динамо".
В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 2 гола и 4 результативные передачи в 29 матчах.
Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро. Контракт с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.
Украинский след в "Андерлехте"
- Клубу принадлежит украинец Евгений Макаренко, но на правах аренды играет за "Кортрейк".
- Макаренко, как и Михайличенко, выступает на позиции левого защитника.
- В Бельгии досрочно завершили сезон и "Андерлехт" финишировал 8-м. Команда не попала в еврокубки.