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Известный европейский клуб на пеньке продлил контракты с игроками: забавное видео

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ФК "Политехника" Яссы
ФК "Политехника" Яссы / Пресс-служба клуба

Румынский клуб высшего дивизиона "Политехника" Яссы продлил контракты со своими игроками интересным образом.

Ветераны команды Андрей Кристя (36 лет) и Космин Фразинеску (35 лет) подписали новые соглашения на пеньке в городском дворе. Видео опубликовал журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

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Футболисты поприветствовали друг друга и представителя клуба локтями, соблюдая правила безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусом. Оба игрока продлили контракты до лета 2021 года.

Что известно о Кристе и Фразинеску?

36-летний Андрей Кристя перешел в "Политехнику" в 2019 году, но ранее он играл за клуб в 2008, 2009, а также с 2016 по 2018 годы. Всего он провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 17 результативных передач.

35-летний Космин Фразинеску выступает за "Политехнику" с 2015 года. В составе клуба из Яссы он провел 170 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Футболисты продлили контракт на пеньке: смотрите видео

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Румыния Новости Спорта Спорт Футбол
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