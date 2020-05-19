Известный европейский клуб на пеньке продлил контракты с игроками: забавное видео
Румынский клуб высшего дивизиона "Политехника" Яссы продлил контракты со своими игроками интересным образом.
Ветераны команды Андрей Кристя (36 лет) и Космин Фразинеску (35 лет) подписали новые соглашения на пеньке в городском дворе. Видео опубликовал журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
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Футболисты поприветствовали друг друга и представителя клуба локтями, соблюдая правила безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусом. Оба игрока продлили контракты до лета 2021 года.
Что известно о Кристе и Фразинеску?
36-летний Андрей Кристя перешел в "Политехнику" в 2019 году, но ранее он играл за клуб в 2008, 2009, а также с 2016 по 2018 годы. Всего он провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 17 результативных передач.
35-летний Космин Фразинеску выступает за "Политехнику" с 2015 года. В составе клуба из Яссы он провел 170 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Футболисты продлили контракт на пеньке: смотрите видео
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