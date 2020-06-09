Известный гонщик чуть не умер после финиша из-за аномальной жары
Гонщик NASCAR Бубба Уоллес потерял сознание после гонки серии в Атланте. Он не единственный, кто жаловался на здоровье.
Видео было опубликовано в Twitter. В ролике видно, что при попытке дать интервью спортсмен начал плохо себя чувствовать и потерял сознание. Врачам пришлось оказывать ему медицинскую помощь.
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Потерял сознание во время интервью
Причиной такого состояния пилота стала экстремальная жара в Атланте – 500-мильный заезд прошел при температуре свыше 30 градусов. На здоровье спортсмен пожаловался сразу после финиша.
Кроме Уоллеса еще два пилота чувствовали себя плохо после гонки. Джош Беликки, который обратился к медикам за помощью и Райан Ньюман, который отказался от интервью.
Добавим, что с Уоллесом такая ситуация уже не впервые. Похожая была во время его дебюта в NASCAR Cup, тогда он также потерял сознание после гонки.
Добавим, что победу одержал гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Гарвик. Вторым финишировал пилот команды Joe Gibbs Racing Кайл Буш. Тройку лидеров замкнул Мартин Труекс-младший.