Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в результате аварии на No Limits Trackdays. Соревнования проходили на трассе "Донингтон-парк".

Об этом сообщает The Sun. Во время гонки, проходившей в пригороде Лестера, 25-летний спортсмен столкнулся с соперником, после чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Коллеги сочувствуют семье Годфри

Директор британской серии мотогонок в классе "Супербайк" Марк Нейт выразил соболезнования родным и близким Годфри.

"Бен действительно был фантастическим парнем. Он всегда улыбался и находил время для всех. Был очень взволнован перед началом сезона и участвовал во многих гонках за последний месяц", – сказал Нейт.

Коллега британского гонщика по супербайку пилот Гленн Ирвин также отдал дань уважения Годфри. "Покойся с миром, Бен. Ты ушел слишком рано. Мои мысли с твоей семьей, друзьями и командой", – написал Ирвин.