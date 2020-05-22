Известный промоутер считает, что Кличко вернется в бокс

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко продолжает поддерживать физическую форму. Это позволяет говорить о возможном возвращении 44-летнего Кличко в бокс.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в эфире канала XSPORT поделился мнением о возможном возвращении на ринг Владимира Кличко.

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Возможно ли возвращение Владимира Кличко? Выражу свою субъективную точку зрения. Я думаю, что да,

– заявил Красюк.

Промоутер, который сотрудничает с Александром Усиком, утверждает, что не ссылается на инсайдерскую информацию, а это исключительно его мнение.

Он сам как-то заявлял, что может вернуться для того, чтобы войти в историю, как самый великовозрастный чемпион мира,

– добавил Красюк.

Возвращение Кличко: главное

Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера в августе 2017 года.

Последний бой Владимир провел 29 апреля 2017 года. Украинец техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа.

После этого в СМИ появлялись слухи будто Кличко планирует вернуться в ринг.

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В частности, появилась информация, что платформа DAZN, которая осуществляет трансляции спортивных событий, подготовили контракт для Владимира. Украинцу нужно провести 3 боя.

Кличко не давал прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры. Владимир говорил, что готов вернуться в ринг ради рекорда.

Украинец будто бы хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 55 лет.