Известный украинский баскетболист Мясоедов впал в кому

Известный украинский баскетболист Сергей Мясоедов впал в кому. Баскетболист получил тяжелую травму в результате падения с велосипеда.

Как информирует сайт ФБУ, Сергей получил тяжелый ушиб в результате несчастного случая. По предварительной информации, это произошло утром 16 мая после падения с велосипеда.

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Мясоедов почти сразу обратился за помощью врачей в Запорожье.

"Жалоба была на сильную боль в ключице. Однако, там же в больнице Сергей потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали внутричерепную гематому головы", – говорится в сообщении.

Как сообщает ФБУ, Сергей был прооперирован. Баскетболист находится в тяжелом состоянии.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, на счастье, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое... Все зависит от ближайших дней.

Что касается условий и медицинского сопровождения Сергея, все на высоком уровне, мы привлекли руководство города, которое помогает в этом. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузку", - заявил президент запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.

Что известно о Мясоедове?

Баскетболист по прозвищу "Комар". Многократный участник и победитель "слэм-данк" конкурсов самого высокого уровня, участвовал в Матче Звезд Суперлиги. В Высшей баскетбольной лиге Украины 25-летний форвард выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".

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