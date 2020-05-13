Известный украинский клуб находится на грани банкротства
Один из аутсайдеров текущего сезона Первой лиги Украины "Кремень" имеет серьезные проблемы. Клуб из Кременчуга не может найти финансирование на продолжение сезона.
Существует риск, что команда Сергея Свистуна снимется с турнира, сообщает "UA-Футбол".
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Тяжелую ситуацию в клубе усиливает проблема отсутствия средств для тестов на коронавирус.
В настоящее время "Кремень" занимает тринадцатое место в таблице Первой лиги. Команда находится в пяти очках от зоны вылета.
- Ранее стало известно, что клуб УПЛ "Карпаты" из-за отсутствия средств не готов проводить тестирование на коронавирус.
- На данный момент ПФЛ собирается возобновить турниры Первой и Второй лиги 2 июня, а завершить соревнования 25 или 26 июля.
Что известно о ФК "Кремень"?
Высшим достижением кременчугского футбола было девятое место в сезонах 1992/93 и 1995/96 Высшей лиги. Затем результаты пошли на спад, а в 2000 году "Кремень" и вовсе исчез с карты Украины.
В 2005-м клуб вернулся в ряды профессионалов, однако за 15 лет его наивысшим достижением оказалось 16 место в Первой лиге.
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