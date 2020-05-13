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Известный украинский клуб находится на грани банкротства

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"Кремень" находится на грани банкротства
"Кремень" находится на грани банкротства / ФК "Черкасщина"

Один из аутсайдеров текущего сезона Первой лиги Украины "Кремень" имеет серьезные проблемы. Клуб из Кременчуга не может найти финансирование на продолжение сезона.

Существует риск, что команда Сергея Свистуна снимется с турнира, сообщает "UA-Футбол".

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Тяжелую ситуацию в клубе усиливает проблема отсутствия средств для тестов на коронавирус.

В настоящее время "Кремень" занимает тринадцатое место в таблице Первой лиги. Команда находится в пяти очках от зоны вылета.

Что известно о ФК "Кремень"?

Высшим достижением кременчугского футбола было девятое место в сезонах 1992/93 и 1995/96 Высшей лиги. Затем результаты пошли на спад, а в 2000 году "Кремень" и вовсе исчез с карты Украины.

В 2005-м клуб вернулся в ряды профессионалов, однако за 15 лет его наивысшим достижением оказалось 16 место в Первой лиге.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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