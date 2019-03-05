Известный африканский футболист умер во время матча: опубликовано видео
Полузащитник футбольного клуба "Аканд" Герман Цинги умер после падения во время матча чемпионата Габона против команды "Миссиле".
По информации Goal.com, 22-летний Цинги упал, когда бежал по полю. После этого футболист больше не встал.
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Врачи команды сразу бросились к нему и попытались привести его в чувство, но сделать этого им не удалось. По дороге в больницу футболист ушел из жизни.
По предварительной информации, причиной смерти игрока стал сердечный приступ. Как выяснилось позже, в машине скорой помощи не было дефибриллятора и кислородной маски, столь необходимых для оказания первой помощи.
Спорт 24 писал, что во время матча третьего турецкого дивизиона между "Амедспором" и "Сакарьяспором" разгорелся скандал. Турецкий футболист Мансур Чалар пронес с собой на поле лезвие для бритвы и начал резать соперников прямо во время поединка.
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