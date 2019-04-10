Известный агент назвал главное отличие между украинскими и российскими футболистами

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Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Getty Images

Футбольный агент из России Алексей Дуданец рассказал о разнице между российским и украинским футболом.

По словам россиянина, в футбольном плане Украина растет значительно быстрее, чем Россия.

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Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгии. Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодежном уровне. Если не включимся, она и дальше будет убегать. Они едут, а мы – нет.

"Почему так происходит? Все просто, у них денег нет. У них у любого футболиста цель – поехать и зарабатывать деньги. У нас кого не спроси, ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: "Играть в "Севилье". Разницу чувствуете?", – рассказал Дуданец порталу Championat.com.

На данный момент в сильнейших европейских чемпионатах выступает целая группа украинских футболистов: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Селезнев ("Малага", Испания), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания), Андрей Лунин ("Леганес", Испания), Василий Кравец ("Леганес", Испания).

Интересно, что в матчах против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выставил в стартовом составе пятерых футболистов, которые играют в зарубежных чемпионатах.

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Теги: Украина – Россия Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
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