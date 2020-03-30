Известный агент обвинил игрока "Динамо" в непорядочности и прекратил с ним сотрудничество
Футбольный агент Иван Пироженко рассказал о сотрудничестве с голкипером "Динамо" Георгием Бущаном.
Пироженко рассказал, что позволило Бущану получать больше игрового времени в "Динамо". Также он намекнул, что причиной прекращения его сотрудничества с Денисом Бойко стали личные качества голкипера.
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– В нынешнем сезоне Бущан обрел второе дыхание и сыграл больше матчей, чем Денис Бойко. Георгий чувствует, что он сейчас №1 в "Динамо"? За счет чего он смог добавить и завоевать место в старте? Что случилось?
– Да, Жора – молодец. Его главное оружие – это его позитив. Он душа нашей компании. Я уверен, что он на правильном пути. Хотя он и является вратарем, Жора командный игрок. И всегда переживал и переживает за коллектив. Независимо, стоит ли он в воротах, или когда сидел на скамейке запасных. Не многие вратари обладают этим качеством. Я думаю многие поймут, о чем я.
– Вы успели поработать, как с Бойко, так и с Бущаном. Можете их сравнить? И по профессиональным, и по личным качествам?
– Мы работаем и сотрудничаем только с настоящими мужчинами, честными и порядочными. Поэтому сегодня представляем интересы только Георгия Бущана, – цитирует Пироженко Sport Arena.
- В текущем сезоне Бущан сыграл за "Динамо" 21 матч во всех турнирах.
- В активе Бойко, который некоторое время восстанавливался после операции, 14 матчей.
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