Известный агент жестко раскритиковал "Динамо" из-за талантливого нападающего

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Владислав Супряга
Владислав Супряга / kiev.informator.ua

Агент нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги Иван Пироженко публично раскритиковал столичный клуб за то, что его клиенту не дают шанс выступать за первую команду.

Супряга, который присоединился к "Динамо" летом 2018-го года, сыграл за киевский клуб всего 10 матчей и не забил ни одного гола. В последний раз нападающий выходил на поле в футболке столичного клуба еще 11 ноября в игре против "Мариуполя".

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Что такое шанс у "Динамо" и как его зовут? Один из лучших игроков чемпионата Европы U-19. Человек, за которым гонялись "Манчестер Сити" и "Аякс"... Наверное, Владислав Супряга его получит только после того, как главный тренер "Динамо" попробует в роли нападающего голкипера Дениса Бойко. Что не так с развитием молодых талантов в Украине?

Именно такими заголовками засыпана европейская пресса, накануне Чемпионата мира в Польше, который начинается уже в этом месяце,
– написал Пироженко.

Как известно, Супряга был срочно выкуплен в СК "Днепр-1", поскольку у "Динамо" перед началом сезона не было центрального нападающего. Впрочем, Супряге не удалось поиграть и в 2019 году Владислав играет за вторую команду киевлян.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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