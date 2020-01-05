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Известный американский боец хочет помочь тушить пожары в Австралии

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Хорхе Масвидаль / twitter.com/DovySimuMMA

Американский боец Хорхе Масвидаль отреагировал на пожары, которые всколыхнули Австралию. Боец смешанного стиля хочет помочь финансово и физически.

Обладатель пояса BMF в полусреднем весе сообщил, что желает принять непосредственное участие в тушении пожаров в юго-восточной части Австралии.

К теме: Пожары в Австралии уничтожают целые города, погибли сотни миллионов животных: жуткие фото

Я буду в Австралии в феврале и хотел бы помочь. Доходы от моего визита будут направлены на поддержку пострадавшим. Я также хочу физически помочь потушить пожары,
– написал Масвидаль в Твиттере.

Что известно о пожарах в Австралии?Пожары бушуют уже 2 месяца и уничтожают редкую флору, фауну,  человеческие жилища и целые города. Наихудшая ситуация в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере 24 человека.

Ранее помочь пострадавшим вызвались австралийские теннисисты.

Ник Кирьос будет жертвовать по 200 долларов за каждый свой эйс на ближайших турнирах. Его акцию поддержали Алекс де Мино и Джон Миллман.

Первая ракетка мира Эшли Барти приняла решение передать все призовые от выступления на турнире в Брисбене пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Пожары в Австралии Австралия Смешанные единоборства
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