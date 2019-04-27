Известный английский клуб отказался доигрывать сезон: названа неожиданная причина

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Футболистам "Болтона" не платят зарплату
Футболистам "Болтона" не платят зарплату / bwfc.co.uk

Игроки известного английского клуба "Болтон", который сейчас выступает во второй по значимости лиге Англии Чемпионшипе, отказались доигрывать сезон.

Матч 45-го тура английского Чемпионшипа между "Болтоном" и "Брентфордом", который должен был состояться 27-го апреля, был отменен, сообщает BBC.

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Такое решение было принято Английской футбольной лигой за 16 часов до начала игры в связи с заявлением футболистов "Болтона", которые сообщили, что они не выйдут на поле пока перед ними не будут погашены долги по заработной плате.

Судьбу встречи решит дисциплинарная комиссия, которая уже возложила вину за срыв матча на сторону, которая принимала игру.

Ранее "Болтон" официально оформил понижение в третий по силе дивизион Англии. Клуб задолжал игрокам зарплату за март. В турнирной таблице Чемпионшипа команда занимает 23-е место, в 44 матчах первенства набрав 32 очка. "Брентфорд" – на 15-м месте.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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