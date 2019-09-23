Известный баскетболист НБА Андре Эмметт был застрелен

Бывший игрок НБА Андре Эмметт был застрелен прошлой ночью в Далласе (США). Эметт умер в больнице в возрасте 37 лет.

Об этом сообщил в своем твиттере журналист Шамс Чарания.

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Бывший игрок НБА Андре Эмметт, игравший два сезона с "Нетс" и "Гриззлис", был убит 23 сентября утром в Далласе. Эмметт недавно стал отцом,

– написал журналист.

Former NBA player Andre Emmett, who played two seasons with the Nets and Grizzlies, was murdered this morning in Dallas. Emmett recently became a father. He played at Texas Tech and was No. 36 pick in 2004 draft. RIP. — Shams Charania (@ShamsCharania) 23 сентября 2019 г.

О смерти известного баскетболиста также сообщает USA TODAY.

Около 2:30 утра к Эмметту подошли двое неизвестных подозреваемых, когда он сидел в своей машине перед своей резиденцией. Подозреваемые показали пистолет, после чего произошла ссора, во время которой жертва была застрелена, когда он убегал от подозреваемых,

– говорится в заявлении полиции Далласа.

Прохожий видел Эмметта неподалеку от его дома и позвонил за помощью. Эмметт был доставлен в больницу, где он умер, сообщила полиция Далласа. Свидетели сообщили полиции, что видели двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия после того, как сели в белый Chrysler 300.

Американец был избран "Сиэтлом Суперсоникс" (ныне "Оклахома-Сити Тандер") на драфте 2004 года по 35-му номеру. Свингмен провел в НБА 14 матчей за "Мемфис" и "Нью-Джерси". Большую часть карьеры Андре провел в клубах Азии, Южной Кореи и Европы.

Последний раз Эмметт выступал в ветеранской лиге BIG3.