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Известный боксер Флойд Майвезер может стать владельцем английского клуба

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Недавно легендарный американец посетил Великобританию. Во время пребывания в Ньюкасле Флойд заявил, что намерен приобрести клуб АПЛ.

Как сообщает издание TMZ, успешный боксер организовал встречу с болельщиками, где и сообщил, что рассматривает возможность приобретения клуба.

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Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем соккером. "Ньюкасл" – фантастический клуб. Если вы хотите, чтобы я его купил, дайте знать,
– прокомментировал боксер.

  • Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Майвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.
  • Напомним, что Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, получив 50 побед в 50 боях. Сейчас Флойд является известным инвестором и владельцем промоутерской компании.

Нынешним владельцем клуба является английский миллиардер Майк Эшли. Он купил 100 процентов акций клуба в 2007 году.

Добавим, что "Ньюкасл" занимает 13-ое место турнирной таблицы АПЛ, в их активе 35 пунктов. Основан клуб был еще в 1892 году в результате объединения двух клубов – "Ньюкасл Ист-Энд" и "Ньюкасл Вест-Энд". "Ньюкасл" – 4-кратный чемпион английской Премьер-лиги, 6-кратный обладатель кубка.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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