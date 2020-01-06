Известный боксер хочет биться с Усиком за чемпионский пояс WBO

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) хочет вернуть потерянный титул, если действующий чемпион Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) откажется от него.

Как сообщил менеджер новозеландского боксера Дэвид Хиггинс, Паркер желает биться за пояс с обязательным претендентом Александром Усиком (17-0, 15 КО). Цитирует Хиггинса Sky Sports.

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Ходят разговоры, что Джошуа придется отказаться от одного из чемпионских титулов. Если он освободит пояс WBO, то Усик будет обязательным претендентом и, насколько я знаю, Паркер идет следующим в рейтинге. Все может завершиться поединком Усика с Паркером за вакантный титул. Усик – очень сложный оппонент. Он левша, Александр способен разобраться с Энтони Джошуа. Мы это понимаем. Джозеф – представитель старой школы, он не будет идти назад. Если появится возможность, Паркер пойдет прямо и сразится с Усиком. Александр – очень умелый профессионал. Я уважаю Усика и его менеджера. Это будет хороший бой. Надеюсь, мы увидим его в этом году,

– заявил он.

Как известно, Джошуа владеет титулами IBF и WBO. IBF обязала британца провести защиту против Пулева до апреля.

Вместе с тем бой с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO, должен произойти в течение полугода. World Boxing News считает, что более вероятным претендентом на бой с Джошуа является именно Пулев.

Таким образом, Усик получит шанс завоевать вакантный пояс WBO в бою против Паркера. В то же время Джошуа сможет провести поединок против победителя реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри летом 2020-го года.