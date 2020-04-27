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Известный боксер обвинил тренера Усика в наличии российского паспорта: детали скандала

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Известный боксер обвинил тренера Усика в наличии российского паспорта
Известный боксер обвинил тренера Усика в наличии российского паспорта / instagram.com/ivan_redkach_11

Украинский боксер Иван Редкач и тренер Александра Усика Сергей Лапин устроили перепалку в социальных сетях.

Редкач поссорился с Сергеем Лапиным после того, как опубликовал в своем инстаграме блог ведущего и ветерана АТО Леонида Остальцева об Александре Усике, информирует Xsport.

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Редкач заявил, что у Лапина вроде бы есть российский паспорт, и это помешало в получении визы для поездки в США.


Скриншот

В комментарии Xsport Лапин опроверг наличие российского паспорта и предоставил изданию копии личных документов.

Во-первых, начнем с того, что я гражданин Украины, живу здесь, учусь и занимаюсь любимым делом! Являюсь Международным Мастером спорта по боксу. Я провел сотни боев на любительском ринге, является 3-кратным призером, а также чемпионом Украины, не раз защищал честь страны на международных аренах,
– заявил Лапин.


Паспорт Лапина / Фото Xsport

Также он прокомментировал действия Редкача, которого, как утверждает Лапин, знает с 2006 года.

"У него уже тогда были проблемы с головой, поэтому его поведение для меня не стало сюрпризом, но, тем не менее, мы относились к нему по-доброму, как к члену команды", – заявил Лапин.

Лапин также вспомнил скандальную фотографию Редкача с мексиканским паспортом. Редкач ответил на комментарий Исмаила Силлаха, который назвал боксера "предателем родины", на что Иван ответил, что "ее больше не существует, как и Крыма".


Иван Редкач и Александр Усик с командой. Фото Xsport

Сергей Лапин рассказал, что когда Усик находился в США, Редкач пытался пригласить его в гости.

"Находясь в штатах на собрании, мы командой ходили в Храм каждое воскресенье! Этот персонаж постоянно хотел навязаться с нами, звал в гости, всячески пытался подойти сфотографироваться с Александром.

Поэтому меня совершенно не удивил его лицемерный поступок, когда я увидел посты на официальной странице Instagram Ивана, где он попытался облить грязью чемпиона, хотя его главной целью было пропиариться на имени Александра Усика", – сказал Лапин.

Он добавил, что попытался связаться с Иваном, однако тот не отвечал.

Что известно о Редкаче?
33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе. Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Иван Редкач Александр Усик Бокс
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