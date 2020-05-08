Известный боксер стала на защиту Усика и Ломаченко: Их любовь к Украине может быть другая

Бывшая украинская боксер Алина Шатерникова стала на защиту Александра Усика и Василия Ломаченко. Обоих внесли в базу "Миротворец" за участие в российском пропагандистском фильме о церкви.

В своем фейсбуке Шатерникова перечислила разные случаи, кого бы можно было внести в базу "Миротворца".

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В частности, Алина требует внести в базу чиновников:

которые не обеспечили пожарных, тушивших пожары в зоне ЧАЭС;

которые не обеспечивают лекарствами, необходимыми медикаментами больницы;

которые в период пандемии (февраль 2020) экспортировали тоннами медтовары;

которые не обеспечили украинскую армию первоочередно необходимой амуницией, средствами защиты, связи и разведки, продовольствия в первые годы войны на Донбассе;

тех "оборотней", представителей СБУ и правоохранительных органов, которые организуют банды и занимаются похищением людей ради денежного выкупа.

Шатерникова убеждает, что Ломаченко и Усик лучшие в своем деле.

"Украинские атлеты, много лет в топе различных мировых спортивных рейтингов. Бьют рекорд за рекордом по телевизионным трансляциям спортивных событий с их участием. Среди миллионов атлетов уже вошли в историю мирового бокса", – отметила Шатерникова.

Да, они не идеальны, как и каждый из нас, они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий событий на Востоке, в конце концов они могут быть подвержены влиянию адептов советского союза. Они же просто люди…,

– написала бывшая чемпионка мира.

Шатерникова утверждает, что Ломаченко и Усик любят Украину. Однако, по ее словам, их любовь к Украине может быть другая, чем у создателей "Миротворца".

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"Я абсолютно точно знаю, что они любят Украину, что они ценят и с трепетом относятся к нашей национальной символике, что они гордятся, что родились на этой земле и воспитывались в украинских традициях.

Когда я лично вместе с Василием обсуждала, какая цветовая гамма должна быть у команды Украинские Атаманы, именно Василий однозначно сказал "исключительно желто-голубая". И само название клуба Украинские Атаманы было придумано Василием", – отметила Шатерникова.

Она также напомнила гопак в исполнении Усика после победного боя на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

"Вы думаете это была постановка?! Нет, так пела его душа, через этот танец – танец украинского народа – Саша выразил радостные эмоции победы", резюмировала Алина.

Что известно о скандале вокруг боксеров?

Усик и Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.



Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины. Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".

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