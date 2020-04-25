Известный французский футболист был введен в кому после заражения коронавирусом

Полузащитник французского клуба "Монпелье" Жуниор Самбия был помещен в искусственную кому после заражения коронавирусом.

Его состояние оценивается как стабильное. Самбия стал первым футболистом из Лиги 1, который сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Le Parisien.

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"По состоянию на пятницу его состояние стабильное. Оно не ухудшилось и не улучшилось. Это не просто. Он уважал правила карантина. Наверное, заразился во время покупок. Три дня он чувствовал сильную диарею. Во вторник обратился в больницу. Я связался с ним, когда он был на внутривенной терапии. Он тогда получил отрицательный тест на COVID-19. В среду он планировал выписаться, но его состояние ухудшилось из-за осложнений с легкими. Он дважды менял больницы до того, как его поместили в кому,

– рассказал агент француза Фредерик Гуэрра.

В текущем сезоне 23-летний самбо принял участие в 22 матчах "Монпелье" во всех турнирах и забил 1 мяч.

Чемпионат Франции остановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон Лиги 1 и Лиги 2 хотят восстановить с 17 июня. После 28 туров "Монпелье" занимает восьмое место в турнирной таблице, но претендует на еврокубковую зону.

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