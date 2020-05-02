Известный футболист "Карпат" назвал женщин главным виновником проблем в клубе

Легенда "Карпат", а ныне спортивный директор клуба Первой лиги "Минай" Михаил Кополовец признался, кто в его время негативное повлиял на львовский клуб.

Кополовец в Youtube-шоу "Бомбардир" назвал главную причину ослабления львовской команды – это женщины футболистов.

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Футболисты начали зарабатывать деньги, начали встречаться с девушками, жениться. И женщины, на мой взгляд, немного все взбаламутили. Когда все пацаны были в одиночку, все дружили, встречались. Был сплоченный коллектив. Да, семья и дети – это самое важное, что может быть, но у каждой женщины свой характер, а у всех футболистов разные зарплаты, премиальные. И началось: "А твой сколько получил, а твой?". Пошло много этих сплетен. Дошло до того, чтобы была свадьба, меня приглашают, а мою девушку – нет. Потому что женщины между собой не общались. Нашу команду испортили женщины,

– рассказал Кополовец.

Добавим, что Михаил Кополовец защищал "зелено-белые" цвета в 2007-2015 годах.

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