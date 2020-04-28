Известный футболист жестоко избил свою подругу: девушка опубликовала фото и видео доказательства

Девушка 23-летнего футболиста аргентинского "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Себастьяна Вильи обвинила своего бойфренда в зверском избиении.

Об этом Кортес сообщила в своем Instagram, опубликовав фотографии побоев.

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"К сожалению, я должна сделать это сегодня, потому что больше не могу терпеть. Два года мы жили вместе и я регулярно прощала его за избиение, надеясь, что он изменится. В прессе он ведет себя как зрелый мудрый человек, но реальность является другой, он причиняет мне физические и психологические страдания. Настоящий Себастьян Вилья ужасно ведет себя с женщинами, и я не единственная, кто страдает от него", – написала девушка.

23-летний Вилья выступает за "Боку Хуниорс" с 2018 года. Он провел за клуб 58 матчей, забил пять голов и отдал 11 результативных передач. За сборную Колумбии сыграл три матча.

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