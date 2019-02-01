Известный голливудский актер: На месте Хабиба я бы тоже прыгнул на МакГрегора

Актер Стивен Сигал потрясен действиями Хабиба Нурмагомедова в бою с Конором МакГрегором и одобряет его поведение после боя.

По мнению Сигала, когда какой-то человек совершенно безосновательно оскорбляет твою религию, семью и страну, можно забыть про все нормы поведения и закрыть рот своему обидчику любой ценой.

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Хабиб уничтожил Конора по всем фронтам. Он даже в стойке был лучше МакГрегора. В борьбе тоже лидерство за россиянином. Думаю, нет в мире бойца лучше, чем Нурмагомедов – он победил залсуженно. Осуждаю ли я его за то, что он сделал после боя? Ни в коем случае. Если ты обижаешь его семью, жену, детей, мать или отца, страну или религию, то все справедливо. Я бы прыгнул точно так же,

– заявил актер в интервью Submission Radio.

Что случилось в бою Нурмагомедов – МакГрегор?

6 октября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием стал титульный поединок в легком весе, в котором встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор. Досрочную победу одержал россиянин.

После завершения схватки Хабиб выпрыгнул из октагона и атаковал одного из представителей команды МакГрегора – Дилона Дениса. Тем самым Нурмагомедов спровоцировал массовую драку, которая началась как в октагоне, так и за его пределами.

Впоследствии бойцов наказали. Хабиба Нурмагомедова отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, а Конор МакГрегор дисквалифицирован на 6 месяцев.

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